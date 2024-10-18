«Мы поддержали, да, соответствующую законодательную инициативу. Там есть другие ведомства, которые против, поэтому окончательно решение за правительством», — сказал Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В прошлом году занимавший пост первого замминистра спорта РФ Азат Кадыров сообщил, что работа по возвращению продажи пива на стадионы ведется. ТАСС выступает генеральным информационным агентством Московского финансового форума.