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Каким будет курс рубля 21 октября 2024: прогноз эксперта

Самые свежие данные и прогнозы курса рубля 21 октября в 2024 году. Вместе с экспертом по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александром Шепелевым рассказываем об актуальном курсе российского рубля к доллару и другим валютам на бирже или в банке.

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Индекс Мосбиржи завершал неделю, курсируя в середине диапазона 2700−2800 п. Приближение выходных, укрепление рубля и ценовая слабость нефти обусловили неуверенную динамику рынка. Кроме того, покупателей сдерживает ожидание заседания ЦБ по ключевой ставке, в следующую пятницу денежно-кредитные условия могут быть вновь ужесточены. Вместе с тем, день выдался благоприятным для металлургов — дорожали золото, серебро, цветные металлы.

Китайские индексы уверенно подросли после публикации важных статданных — за 3 квартала ВВП страны вырос на 4,8% г/г, безработица замедлилась до 5,1%, а промпроизводство увеличилось на 5,8%.

В начале будущей недели Народный банк Китая рассмотрит базовую кредитную ставку. В США будет опубликован индекс опережающих экономических индикаторов в США за сентябрь. На Мосбирже в понедельник начнутся торги платиной и палладием. Европлан опубликует квартальные операционные результаты. Совет директоров Северстали объявит рекомендацию по дивидендам за 3 кв. 2024 г

Вероятнее всего, на будущей неделе на российском рынке сохранится боковой формат движения. К факторам давления может присоединиться укрепление рубля, связанное с приближением налогового периода. Прогноз по индексу Мосбиржи на 21 октября — 2720−2820 п.

Прогноз по курсу рубля к юаню на Мосбирже на следующую неделю — 13−13,5, курс доллара, устанавливаемый ЦБ, может опуститься под 95. В ближайшее время мы ждем пиковой поддержки рубля со стороны налогового периода — компании начинают продавать дополнительные объемы инвалюты, чтобы осуществить фискальные платежи, пик которых придется на 28 октября. В пользу нацвалюты играют продажи юаней в рамках бюджетного правила, а также жесткий курс ДКП, который в будущую пятницу может быть подкреплен еще одним повышением ключевой ставки. Сдерживают восстановление рубля слабеющий экспорт при набирающем обороты импорте, повышенные бюджетные расходы и напряженность на геополитическом контуре.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».