Каким будет курс рубля 21 октября 2024: прогноз эксперта

Прогноз по курсу рубля к юаню на Мосбирже на следующую неделю — 13−13,5, курс доллара, устанавливаемый ЦБ, может опуститься под 95. В ближайшее время мы ждем пиковой поддержки рубля со стороны налогового периода — компании начинают продавать дополнительные объемы инвалюты, чтобы осуществить фискальные платежи, пик которых придется на 28 октября. В пользу нацвалюты играют продажи юаней в рамках бюджетного правила, а также жесткий курс ДКП, который в будущую пятницу может быть подкреплен еще одним повышением ключевой ставки. Сдерживают восстановление рубля слабеющий экспорт при набирающем обороты импорте, повышенные бюджетные расходы и напряженность на геополитическом контуре.