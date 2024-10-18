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Крупнейшие птицефабрики РФ заявили о повышении отпускных цен на яйца

Два крупных производителя яиц, «Вараксино» и «Волжанин», начали повышать отпускные цены на свою продукцию. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, близкие к производителям и ритейлерам.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Сообщают, что «Вараксино» уведомило торговые сети о повышении цен на продукцию «Вараксино» и «Село зеленое» на 8% с начала ноября.

Птицефабрика «Волжанин» уже в начале октября увеличила закупочные цены на 5%. Ранее сообщалось, что с ноября на 5% возрастет стоимость продукции на птицефабрике «Окская». Росстат сообщил, что цены на яйца в рознице за период с 8 по 14 октября выросли на 0,3%.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев подтвердил, что отдельные производители уведомляют о пересмотре цен, подчеркнув, что такие заявки тщательно проверяются на предмет обоснованности.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».