Крупнейшие птицефабрики РФ заявили о повышении отпускных цен на яйца

Сообщают, что «Вараксино» уведомило торговые сети о повышении цен на продукцию «Вараксино» и «Село зеленое» на 8% с начала ноября.
Птицефабрика «Волжанин» уже в начале октября увеличила закупочные цены на 5%. Ранее сообщалось, что с ноября на 5% возрастет стоимость продукции на птицефабрике «Окская». Росстат сообщил, что цены на яйца в рознице за период с 8 по 14 октября выросли на 0,3%.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев подтвердил, что отдельные производители уведомляют о пересмотре цен, подчеркнув, что такие заявки тщательно проверяются на предмет обоснованности.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».