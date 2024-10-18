Крупнейшие птицефабрики РФ заявили о повышении отпускных цен на яйца

Птицефабрика «Волжанин» уже в начале октября увеличила закупочные цены на 5%. Ранее сообщалось, что с ноября на 5% возрастет стоимость продукции на птицефабрике «Окская». Росстат сообщил, что цены на яйца в рознице за период с 8 по 14 октября выросли на 0,3%.