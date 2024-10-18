Эксперты рассказали, как изменятся цены на продукты с 1 ноября 2024 года

В ноябре продукты питания продолжат дорожать, подешеветь могут лишь некоторые сезонные овощи. К такому выводу приходят эксперты.
Почему растут цены
По словам доцента кафедры маркетинга экономического факультеты РУДН Александра Иванова, продолжается постепенное удорожание вследствие единовременного повышения оптовых и отпускных цен на сырье.
«Так, цена на зерновые составляющие выросла более чем на 30%, а минеральные и витаминные добавки подорожали почти на 90%», — отмечает маркетолог.
Дополнительное влияние оказал и рост стоимости упаковочных материалов — в среднем на 5,5%.
Общая инфляция также влияет на цены, особенно на основные продукты питания, добавляет Юлия Бутырина, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия».
Также, по ее мнению, в ноябре может наблюдаться увеличение цен на некоторые сезонные продукты, особенно если они входят в состав традиционных блюд, которые готовят в новогодние праздники.
Проблемы с поставками или нехватка определённых товаров, или искусственно созданный дефицит могут приводить к росту цен.
Что подорожает
С 1 ноября повысятся цены на куриные яйца — примерно на 5%. Стоимость свинины и колбас возрастет примерно на 1−2%, а говядины и сосисок — на 2−3%. Вырастут цены на индейку — в среднем на 3−7%. Также подорожает хлеб примерно на 5−7%, а макаронные изделия — на 1−2%.
Цены на замороженные хлебобулочные и мелкоштучные изделия вырастут от 3 до 7%. Прибавят в цене яблоки — на 1,5%, бананы — на 0,5%.
«Но больше всего подорожает красная икра, рост цен составит от 15% до 20%. Причиной этому является снижение добычи до рекордно низких значений 260 тыс. тонн», — объясняет Александр Иванов.
Красная рыба также не станет исключением. Цены на неё вырастут примерно на 9−12%. Как и в случае с красной икрой, основной причиной такого сильного подорожания является меньший вылов лососевых рыб в текущем году по сравнению с предыдущим. Однако эта причина — не единственная, уверяет экономист.
По его словам, рыболовам выгоднее продавать рыбу за рубеж, чем поставлять на отечественный рынок, так как «в обмен на товар они получают твердую валюту».
Одновременно растет экспорт в Китай, который выгоднее поставок на внутренний рынок.
По оценкам Бутыриной, в ноябре могут подорожать молочные продукты (молоко, йогурты, сыр, творог, cметана); курица, говядина, свинина; злаки и крупы: рис, пшено, овсянка, макароны, гречка.
Та же участь ждет и замороженные продукты: овощи (например, брокколи, цветная капуста), фрукты, готовые блюда (пицца, лазанья), морепродукты (креветки, кальмары), десерты (мороженое, сорбеты).
Что может подешеветь
Зато, несмотря на общую тенденцию к росту, цены на некоторые овощи продолжат снижаться. По словам Иванова, капуста и картофель могут еще подешеветь примерно на 2−3%, огурцы — до 5%, помидоры — до 3−4%.
«Такая разнонаправленная картина отражает сложную экономическую ситуацию, в которой переплетаются сезонные колебания, логистические издержки и колебания спроса потребителей» — считает эксперт.
И все же дефицита продуктов питания не будет — следует лишь учитывать ценовую динамику при планировании семейного бюджета.
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