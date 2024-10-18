Эксперты рассказали, как изменятся цены на продукты с 1 ноября 2024 года

Красная рыба также не станет исключением. Цены на неё вырастут примерно на 9−12%. Как и в случае с красной икрой, основной причиной такого сильного подорожания является меньший вылов лососевых рыб в текущем году по сравнению с предыдущим. Однако эта причина — не единственная, уверяет экономист.