Как изменились цены в Центральной России в сентябре 2024 года

В целом по России годовая инфляция в сентябре оставалась высокой (8,63%). Месячный рост цен ускорился по сравнению с августом, в том числе выросли показатели устойчивого роста цен.
Это говорит о том, что расширение внутреннего спроса по-прежнему опережает возможности экономики наращивать производство товаров и услуг.
Заметнее, чем обычно в сентябре, подорожали услуги образования, резко выросла стоимость авиа- и железнодорожных билетов, услуг зарубежного туризма.
В то же время подешевели экскурсионные услуги и плодоовощная продукция.
На изображениях отражены изменения показателей по сравнению с августом 2024 года в процентных пунктах.
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