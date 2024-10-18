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Как изменились цены в Центральной России в сентябре 2024 года

Годовая инфляция в ЦФО в сентябре 2024 года уменьшилась и составила 9,15% после 9,47% в августе, сообщили в пресс-службе Банка России в ЦФО.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Банк России в ЦФО

В целом по России годовая инфляция в сентябре оставалась высокой (8,63%). Месячный рост цен ускорился по сравнению с августом, в том числе выросли показатели устойчивого роста цен.

Источник: Банк России в ЦФО

Это говорит о том, что расширение внутреннего спроса по-прежнему опережает возможности экономики наращивать производство товаров и услуг.

Заметнее, чем обычно в сентябре, подорожали услуги образования, резко выросла стоимость авиа- и железнодорожных билетов, услуг зарубежного туризма.

Источник: Банк России в ЦФО

В то же время подешевели экскурсионные услуги и плодоовощная продукция.

На изображениях отражены изменения показателей по сравнению с августом 2024 года в процентных пунктах.

Источник: Банк России в ЦФО

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».