Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Frank RG: ипотечные ставки в РФ в октябре достигли 24,8%

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Ипотечные ставки в России в октябре 2024 года достигли 24,8%, минимальные находятся на уровне 19,7%. Об этом ТАСС сообщила старший проектный лидер Frank RG Ольга Филиппова.

Источник: Freepik

Аналитики оценили динамику двух первых недель октября по 14 число включительно (1−7 октября и 8—14 октября).

«За последнюю неделю по данным ежедневного мониторинга Frank RG минимальные ставки на рынке ипотеки в среднем выросли на 0,85 п.п. до 19,7%, максимальные на 1,25 п.п. до 24,8%», — сказала Филиппова.

По ее словам, по итогам двух недель октября (по 14 октября включительно) объем выдачи ипотеки в РФ составил 121,6 млрд рублей. В целом результат выдачи банков за этот период оказался на 32% ниже, в сравнении с аналогичным периодом сентября. «Причиной замедления спроса стал продолжающийся рост ипотечных ставок», — пояснила она.

В целом, после сворачивания льготных программ и продолжающего цикла повышения ставок ситуация на ипотечном рынке остается сложной, отмечают в Frank RG. «По итогам девяти месяцев 2024 года мы видим снижение в 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самое драматичное падение среди всех классических банковских продуктов», — сообщили в агентстве.