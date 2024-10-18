Frank RG: ипотечные ставки в РФ в октябре достигли 24,8%

По ее словам, по итогам двух недель октября (по 14 октября включительно) объем выдачи ипотеки в РФ составил 121,6 млрд рублей. В целом результат выдачи банков за этот период оказался на 32% ниже, в сравнении с аналогичным периодом сентября. «Причиной замедления спроса стал продолжающийся рост ипотечных ставок», — пояснила она.