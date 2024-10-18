Для роста не хватает поводов

Новости, ожидания и торговые идеи. ММК (MAGN 40,70 ₽, −8,02%) опубликовал слабые операционные результаты за III квартал 2024 года, отражающие, падение спроса на сталь на фоне замедления в сегменте строительства после ограничения ипотечных субсидий. День публикации результатов совпал с датой закрытия реестра под дивиденды, в результате акции подешевели на 8,19% за день. Динамика операционных результатов ММК может задать тон для ожиданий схожей динамики остальных производителей в металлургическом секторе, что может негативно отразиться на акциях Северстали и НЛМК. Кроме ММК, где дивидендная доходность составляет 5,6%, сегодня закроются реестры Алросы (текущая дивидендная доходность 4,6%) и Евротранса (3,5%) (последняя возможность для покупки этих акций под дивиденды была вчера).