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Дивиденды, нефть и индексы. Что влияло на рынок на этой неделе


Российский рынок акций на этой неделе закрылся небольшим снижением, отмечает Александр Власенко, портфельный управляющий ООО «РСХБ Управление Активами».

Александр Власенко
портфельный управляющий ООО "РСХБ Управление Активами"
Источник: Freepik

Индекс МосБиржи потерял 0,2%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 1,3%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе двигался в узком диапазоне 95,5−98 и завершил торги в пятницу вблизи отметки 96,4.

В пятницу рынок российских акций продолжил плавное снижение, начатое в среду, после выхода данных о росте инфляционных ожиданий. Скорее, такое поведение рынка можно назвать отсутствием роста в условиях, когда внешние стимулы нейтральны, а рынок спускается под собственным весом, закладывая, возможно, резкое повышение ставки 25 октября. Цены на нефть в четвертый день находятся в диапазоне $73,5-$75,5; при этом рубль также стабилен, хотя и вплотную уже подбирался к отметке 100. Это происходило 15 октября, когда максимальное значение курса составило 99,119.

На следующей неделе сезон промежуточных дивидендов продолжится, хотя реестр акционеров зафиксирует только компания АЛРОСА (19 октября). При этом в пятницу акции торговались без дивиденда (4,8%) в первый день. Сезон операционной и финансовой отчетности за III квартал продолжит набирать обороты. 24 октября отчитаются компании X5 Retail Group, Северсталь и ММК, а по ЛСР, Русагро и Русгидро будет опубликована операционная отчетность.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».