Дивиденды, нефть и индексы. Что влияло на рынок на этой неделе

В пятницу рынок российских акций продолжил плавное снижение, начатое в среду, после выхода данных о росте инфляционных ожиданий. Скорее, такое поведение рынка можно назвать отсутствием роста в условиях, когда внешние стимулы нейтральны, а рынок спускается под собственным весом, закладывая, возможно, резкое повышение ставки 25 октября. Цены на нефть в четвертый день находятся в диапазоне $73,5-$75,5; при этом рубль также стабилен, хотя и вплотную уже подбирался к отметке 100. Это происходило 15 октября, когда максимальное значение курса составило 99,119.



На следующей неделе сезон промежуточных дивидендов продолжится, хотя реестр акционеров зафиксирует только компания АЛРОСА (19 октября). При этом в пятницу акции торговались без дивиденда (4,8%) в первый день. Сезон операционной и финансовой отчетности за III квартал продолжит набирать обороты. 24 октября отчитаются компании X5 Retail Group, Северсталь и ММК, а по ЛСР, Русагро и Русгидро будет опубликована операционная отчетность.