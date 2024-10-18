Более половины россиян не имеют накоплений

Исследование также показало, что у 38% россиян есть сбережения, которых хватит на три месяца, что на 2% меньше прошлогоднего показателя. Накоплений на 3−6 месяцев хватит у 29% опрошенных, на 6−12 месяцев — 20%, более года — 14% респондентов.