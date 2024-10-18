Аналитики подсчитали, возможен ли переезд из однокомнатной квартиры в дом без доплат

Среди крупнейших российских городов наибольшие возможности для приобретения частных домов с бюджетом, сопоставимым с ценой на однокомнатную квартиру, увеличенной на сумму материнского капитала, имеют жители Омска, Новосибирска и Волгограда. Самый скромный выбора — в Самаре, Перми и Москве. Об этом сообщает РБК-Недвижимость со ссылкой на исследование «Яндекс-Недвижимости».