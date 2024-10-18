Аналитики подсчитали, возможен ли переезд из однокомнатной квартиры в дом без доплат

Аналитики «Яндекс Недвижимости» выяснили, что среди семейных пар, владеющих однокомнатными квартирами в городах-миллионниках, максимальные шансы на переезд в собственный дом после рождения первого ребёнка имеют жители Омска. Переезд не требует выезда за пределы города — частное жильё доступно во всех крупных мегаполисах России. Для осуществления покупки достаточно использовать средства от продажи квартиры и маткапитал.
В Омске в бюджет в 4,5 млн рублей укладывается 56% частных домов из общего числа предложений. Следом идёт Новосибирск, где бюджет в 5 млн рублей покрывает 50% рынка ИЖС. Волгоград занимает третье место с бюджетом на покупку 4,4 млн рублей и долей 45%.
В списке из 16 мегаполисов Санкт-Петербург находится на 12-м месте по возможностям смены квартиры на частный дом. Бюджет — 8,2 млн рублей, рыночная доля таких предложений — 24%. Меньшие возможности для переезда есть у жителей Ростова-на-Дону, Самары и Перми.
Замыкает рейтинг Москва, где бюджет составляет 12,2 млн рублей и только 15% рыночных предложений не предполагает дополнительных затрат.
При рассмотрении возможности покупки жилья в области, прилегающей к мегаполисам, структура рейтинга изменяется. Первенство занимает Красноярск с долей в 60%, за ним следуют Пермь (58%) и Волгоград (56%). Москва, с показателем 37%, занимает третье место снизу списка. В Ростове-на-Дону (36%) и Краснодаре (22%) выбор ещё более ограничен.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».