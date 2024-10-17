Юрист назвал размер выплат на погребение

«Процесс получения пособия на погребение может показаться бюрократическим, но на самом деле он разработан так, чтобы минимизировать нагрузку на граждан в трудный для них период. Возможность подать заявление через портал “Госуслуги” в большинстве регионов значительно упрощает процедуру, позволяя сэкономить время и силы», — подытожил Адамс.