Юрист назвал размер выплат на погребение

По его словам, жители России могут получить восемь тысяч рублей на погребение родственника. Юрист отметил, что размер пособия может отличаться в зависимости от региона. При этом, у субъектов РФ есть право самостоятельно увеличивать эту меру соцподдержки.
«Размер пособия может варьироваться в зависимости от региона проживания. Федеральный закон устанавливает базовую сумму в районе восьми тысяч рублей, но субъекты РФ вправе ее увеличивать за счет собственных бюджетных средств», — отметил эксперт.
Юрист уточнил, что пособие на погребение является важной мерой соцподдержки, которую может получить широкий круг лиц, а не только родственники усопшего. Помощь вправе оформить любой, кто возьмет на себя организацию похорон и связанные с ними расходы.
Получить выплату, по словам юриста, можно в течение полугода со дня смерти. Адамс добавил, что отдельные категории граждан вправе рассчитывать на особые, повышенные выплаты. Это ветераны войны, ликвидаторы техногенных аварий и военнослужащие.
«Процесс получения пособия на погребение может показаться бюрократическим, но на самом деле он разработан так, чтобы минимизировать нагрузку на граждан в трудный для них период. Возможность подать заявление через портал “Госуслуги” в большинстве регионов значительно упрощает процедуру, позволяя сэкономить время и силы», — подытожил Адамс.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».