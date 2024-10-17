Wildberries расторг с «ВБ Девелопмент» договоры на строительство

Пожар на складе в Шушарах площадью свыше 100 тысяч кв. м произошел 13 января, его потушили спустя сутки. В результате ЧП пострадали два человека. Ритейлер выплатил продавцам почти 35 млрд руб. в качестве компенсации ущерба. В августе стало известно, что работы по строительству нового склада на месте сгоревшего объекта завершатся в октябре.