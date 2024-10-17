Wildberries расторг с «ВБ Девелопмент» договоры на строительство

Ранее сегодня гендиректор «ВБ Девелопмент» Денис Кузнецов заявил «Фонтанке», что работы на складе под Санкт-Петербургом были приостановлены, так как заказчик — Wildberries — перестал проводить платежи. Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ отметила, что работы на объекте не прекращены, продолжается внутренняя отделка и монтаж коммуникаций.
«С целью завершения работ по строительству и вводу объектов в эксплуатацию были заключены договоры с новым техническим заказчиком», — говорится в пресс-релизе.
Пожар на складе в Шушарах площадью свыше 100 тысяч кв. м произошел 13 января, его потушили спустя сутки. В результате ЧП пострадали два человека. Ритейлер выплатил продавцам почти 35 млрд руб. в качестве компенсации ущерба. В августе стало известно, что работы по строительству нового склада на месте сгоревшего объекта завершатся в октябре.
12 октября основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что Владислав Бакальчук и его команда лишили компанию 37 млрд руб. и дестабилизировали бизнес. Аналогичную сумму «ВБ Девелопмент» хочет взыскать с господина Бакальчука в арбитражном суде. В свою очередь, ООО РВБ готовит иск к «ВБ Девелопмент» примерно на 27 млрд руб. Истец считает, что компания не выполняла договорные обязательства, хотя получила авансовые платежи.