ВТБ сообщил об отказе россиян от покупки недвижимости в пользу депозитов

СИРИУС, 17 октября. /ТАСС/. В связи с ростом ставок по депозитам все больше клиентов ВТБ отказываются от покупки недвижимости в пользу депозитов. Объем средств на депозитах тех, кто «передумал» покупать жилье, к концу года может достигнуть 420 млрд рублей, заявил журналистам на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
«В условиях стабильного повышения ключевой ставки и одновременного “охлаждения” рынка ипотеки переток средств, который заемщики могли направить на первый взнос по кредиту, но в итоге разместили на вклады, усиливается. Еще в середине года мы ожидали, что он составит 380 млрд рублей, но “заморозки” на кредитном рынке и ставки выше 20% по вкладам, заставляют нас пересмотреть свой прогноз. Сейчас мы оцениваем этот переток уже минимум в 420 млрд рублей», — сказал Брейтенбихер.
Максимальная доходность по вкладу в ВТБ достигает 21%, по накопительному счету — 20%, уточнили в пресс-службе.
Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус. ТАСС — генеральное информационное агентство форума.