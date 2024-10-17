ВТБ придумал для своих сотрудников платформу для борьбы с «выгоранием»

«ВТБ разработал для своих сотрудников внутреннюю платформу, которая позволяет им прорабатывать реальные бизнес-задачи в игровой механике. Новая модель помогает бороться с “выгоранием” персонала и повышать качество обслуживания клиентов», — отмечается в сообщении.
Платформа под названием «Вселенная ВТБ» основана на наблюдении за поведенческими характеристиками сотрудников, вовлеченных в ключевые бизнес-задачи, пояснили в банке. «Используя визуальные элементы и игровые механики, система отображает результаты работы участников, формирует рейтинги, позволяет планировать стратегии совместной работы и другое. Такие активности позволяют фокусировать внимание на наиболее актуальных и приоритетных задачах», — добавили в пресс-службе.
На сегодня платформой активно пользуются более 15 тыс. сотрудников розничного бизнеса ВТБ. «Многие из наших сотрудников в офисах — молодые ребята, которые сегодня гораздо лучше воспринимают информацию через геймификацию. Полученные навыки они сразу применяют на практике через игровые сервисы — и это отличный способ повысить их вовлеченность в общий процесс и бороться с “выгоранием”, — считает руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старший вице-президент ВТБ Василий Палаткин.
Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус. ТАСС — генеральное информационное агентство форума.