ВТБ придумал для своих сотрудников платформу для борьбы с «выгоранием»

На сегодня платформой активно пользуются более 15 тыс. сотрудников розничного бизнеса ВТБ. «Многие из наших сотрудников в офисах — молодые ребята, которые сегодня гораздо лучше воспринимают информацию через геймификацию. Полученные навыки они сразу применяют на практике через игровые сервисы — и это отличный способ повысить их вовлеченность в общий процесс и бороться с “выгоранием”, — считает руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старший вице-президент ВТБ Василий Палаткин.