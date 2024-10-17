ВТБ планирует ввести кешбэк за остатки на счетах клиентов

Напомним, в мае 2024 года ВТБ уже внес изменения в программу лояльности, перейдя на выплату кэшбэка рублями вместо баллов. Это нововведение позволило клиентам заработать в два раза больше кэшбэка рублями по сравнению с бонусами. Интерес клиентов к программе продолжает расти — в сентябре 55% активных пользователей выбрали категории для кешбэка. Самыми популярными стали категории «На все покупки» (28,4%), «Супермаркеты» (20,6%), «Кафе и рестораны» (14,1%) и «Аптеки» (8,7%).