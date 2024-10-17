ВТБ планирует ввести кешбэк за остатки на счетах клиентов

В зависимости от остатка на счету, клиенты смогут выбирать до шести дополнительных категорий кешбэка. Хотя точные требования для получения нескольких категорий пока не раскрыты, Брейтенбихер уточнил, что максимальное количество категорий может достигать 12, включая базовые и дополнительные опции.
Эта мера направлена на повышение привлекательности хранения средств на текущих счетах, что, по словам Брейтенбихера, должно стимулировать рост числа транзакций и активной клиентской базы. Он добавил, что ожидается увеличение объема выплачиваемого кешбэка на 50−65% в целом по рынку, и по итогам года клиентам будет выплачено 420 миллиардов рублей.
Напомним, в мае 2024 года ВТБ уже внес изменения в программу лояльности, перейдя на выплату кэшбэка рублями вместо баллов. Это нововведение позволило клиентам заработать в два раза больше кэшбэка рублями по сравнению с бонусами. Интерес клиентов к программе продолжает расти — в сентябре 55% активных пользователей выбрали категории для кешбэка. Самыми популярными стали категории «На все покупки» (28,4%), «Супермаркеты» (20,6%), «Кафе и рестораны» (14,1%) и «Аптеки» (8,7%).
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