Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России

Российский ВВП продолжает расти не первый год. Так, по итогам 2023-го национальная экономика увеличилась на 3,6 процента. При этом в 2024 году положительную динамику удалось сохранить, подчеркивал ранее премьер России Михаил Мишустин. Согласно обновленному прогнозу Минэка, ВВП России по итогам 2024 года вырастет на 2,8 процента.