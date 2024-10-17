Вложения, которые окупятся. Промышленность России получит поддержку бюджета

Задел у России в этом вопросе уже был. Активно и основательно развивает свои мощности компания РУСЛЕТ, производитель канатных дорог. Есть опыт и у таких производителей, как КАДОР (Воронежская область), ТР-Системы (Кемеровская область), ТАУС (Челябинская область) и других. Так что отечественные производители не случайно оказались в этом секторе промышленности, эта работа велась давно. А сейчас темпы наращиваются. И главное — есть не просто успехи, но и уникальные достижения. Например, РУСЛЕТ впервые поставил отечественное ПО на европейскую канатную дорогу Тироль, она стоит на склоне курорта «Роза Хутор». Это помогло избавиться от рисков внезапной остановки подъемника: ведь зарубежные производители перестали обслуживать свои дороги, а без качественного сервиса любое оборудование рано или поздно может выйти из строя. Кроме того, компания активно взаимодействует с курортами в вопросах обеспечения канатных дорог запчастями — и это тоже сняло большую головную боль курортных территорий, потому что попытки закупать расходники и запасные механизмы через параллельный импорт показали, что это долго и безумно дорого. А инженерный Центр компании-производителя канатных дорог обеспечивает бесперебойное сервисное обслуживание подъемников. И главное: работает над созданием новых канатных дорог. Компания получает господдержку, что важно в освоении новых технологий, которые требуют серьезных вложений. Как анонсировали представители Минпромторга на недавнем форуме туристических территорий, на заводе ТверьКанатДор (новая производственная площадка компании) будут производить до 15 современных российских дорог в год. Речь идет о полностью локальной (то есть сделанной только из отечественных механизмов) канатной дороге с отцепляемым зажимом. На строительство завода Минпромторг выделил около 4 млрд рублей. «При поддержке Минпромторга мы можем предлагать продукцию, которая позволяет курортам закрывать свои текущие потребности, а нам — локализовать производство», — замечает начальник управления локализации производств и поставок запасных частей для пассажирских подвесных канатных дорог компании РУСЛЕТ Захар Коротков.