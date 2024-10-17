Вложения, которые окупятся. Промышленность России получит поддержку бюджета

Поддержка промышленности сегодня — одна из главных целей для российской экономики. С учетом жестких европейских санкций и в ситуации ухода западного бизнеса из России отечественным предприятиям надо включать все свои ресурсы и возможности для развития собственных производств, чтобы обеспечить выпуск необходимой продукции, а также комплектующих, а еще для организации технического обслуживания уже поставленного оборудования.
Бюджетные планы: промышленность поддержат
Еще весной президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить долю высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе отечественных линий разработки, в 1,5 раза. Глава государства отметил, что эта работа очень важна для достижения технологического лидерства как национальной цели. В этом направлении вполне сработал и проект федерального бюджета на 2025−2027 годы.
В нем заложены серьезные суммы на поддержку промышленной сферы страны. Говоря о финансировании технологического развития, правительство учитывает расходы на такие федеральные проекты, как «Станкостроение», «Новые материалы и химия», «Беспилотные авиационные системы», «Новые атомные энергетические технологии», «Поддержка и развитие радио- и микроэлектроники».
Обсуждая проект бюджета на заседании комитета по промышленности и торговле Госдумы РФ, министр промышленности и торговли Антон Алиханов заметил, что по госпрограммам, за которые отвечает Минпромторг, выделена сумма в 5,5 трлн рублей — с учетом финансирования новых национальных проектов технологического лидерства и нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». «Основная часть средств — более 5 трлн рублей — приходится на общепромышленную госпрограмму “Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности”. Эти средства пойдут в том числе на увеличение объемов господдержки», — сказал Антон Алиханов.
«Я думаю, мы можем смотреть оптимистично на будущее развитие нашей промышленности», — поделился с aif.ru экономист, руководитель направления «Экономика и финансы» Института современного развития Никита Масленников. Как отмечает эксперт, на проекты технологического лидерства в бюджете заложено предварительно 6 трлн рублей, и это серьезная сумма.
Производство сложного оборудования станет стимулом роста для туротрасли
На средства, которые будут выделены в бюджете на направления технологического развития и суверенитета, могут рассчитывать и производства сложных механизмов в сфере машиностроения, это в том числе и оборудование для туристической инфраструктуры — канатные дороги, системы оснежения, ратраки и другие сложные машины. Дело в том, что и сама туротрасль сегодня становится объектом пристального внимания профильных ведомств: этот сектор неплохо растет и становится двигателем для смежных отраслей. Расходы бюджета России на нацпроект «Туризм и гостеприимство» в 2025 году составят почти 44 млрд рублей.
Неудивительно, что и власти, и бизнес хотят вкладываться в эту отрасль — туризм становится драйвером для промышленности и подспорьем роста экономики регионов. Как сообщал министр экономического развития России Максим Решетников, в 2023 году инвестиции в туризм составили более 800 млрд рублей. А будут еще выше. Уже за первое полугодие объем инвестиций составил 377 млрд рублей, что на 64% превышает показатели прошлого года. В 2024 году федеральные власти выделили регионам общую сумму — 6,2 млрд рублей на развитие туризма в России. А до 2027 года регионы получат еще 28,5 млрд рублей на эту работу.
Тенденцию роста туризма в стране власти заметили сразу, и оперативно направили меры господдержки, уже начиная с 2022 года, а затем серьезно их усилив, на производство в том числе горнолыжной инфраструктуры. Задачей было быстро заместить нишу, освободившуюся после ухода западных брендов. Ведь раз туризм развивается, то потребность в сложном оборудовании будет только расти, а надо еще и вкладываться в текущий ремонт и обслуживание тех же канатных дорог или систем оснежения склонов.
Задел у России в этом вопросе уже был. Активно и основательно развивает свои мощности компания РУСЛЕТ, производитель канатных дорог. Есть опыт и у таких производителей, как КАДОР (Воронежская область), ТР-Системы (Кемеровская область), ТАУС (Челябинская область) и других. Так что отечественные производители не случайно оказались в этом секторе промышленности, эта работа велась давно. А сейчас темпы наращиваются. И главное — есть не просто успехи, но и уникальные достижения. Например, РУСЛЕТ впервые поставил отечественное ПО на европейскую канатную дорогу Тироль, она стоит на склоне курорта «Роза Хутор». Это помогло избавиться от рисков внезапной остановки подъемника: ведь зарубежные производители перестали обслуживать свои дороги, а без качественного сервиса любое оборудование рано или поздно может выйти из строя. Кроме того, компания активно взаимодействует с курортами в вопросах обеспечения канатных дорог запчастями — и это тоже сняло большую головную боль курортных территорий, потому что попытки закупать расходники и запасные механизмы через параллельный импорт показали, что это долго и безумно дорого. А инженерный Центр компании-производителя канатных дорог обеспечивает бесперебойное сервисное обслуживание подъемников. И главное: работает над созданием новых канатных дорог. Компания получает господдержку, что важно в освоении новых технологий, которые требуют серьезных вложений. Как анонсировали представители Минпромторга на недавнем форуме туристических территорий, на заводе ТверьКанатДор (новая производственная площадка компании) будут производить до 15 современных российских дорог в год. Речь идет о полностью локальной (то есть сделанной только из отечественных механизмов) канатной дороге с отцепляемым зажимом. На строительство завода Минпромторг выделил около 4 млрд рублей. «При поддержке Минпромторга мы можем предлагать продукцию, которая позволяет курортам закрывать свои текущие потребности, а нам — локализовать производство», — замечает начальник управления локализации производств и поставок запасных частей для пассажирских подвесных канатных дорог компании РУСЛЕТ Захар Коротков.
Не отстают и производители передвижной сложной техники. Крупнейший российский производитель строительно-дорожной техники UMG представил отечественную модель ратрака — по конструктивным и эксплуатационным характеристикам машина не уступает зарубежным аналогам! Сейчас сделана модель для равнинных лыжных центров, а скоро начнут делать и для горных курортов. «Нам важно максимально импортозаместить продукцию зарубежных производителей на отечественном рынке», — говорит генеральный директор UMG Константин Николаев. А ранее группа «Синара» и предприятие «ДСТ Урал» представили на международной промышленной выставке «Иннопром 2024» модель ратрака для сложного рельефа горнолыжных курортов.
«Стоит отметить, что создание, скажем, канатной дороги — это сложная технологическая картинка. Более 100 разных смежных предприятий, дающих материалы, детали и комплектующие для подъемника, задействовано в этой работе. Поэтому, безусловно, финансирование промышленности обретает важное значение — нужно стимулировать рост производств в самых различных сферах, которые решают при этом общие задачи», — подчеркивает Никита Масленников.
Сейчас по проекту бюджета, поясняет экономист, например, на специализированное машиностроение (а это в том числе и лифтовое хозяйство, и производство канатных дорог) на 3 года планируют выделить более 3,7 трлн рублей. «А это почти две трети всех расходов на проекты технологического лидерства. И это серьезно», — говорит эксперт.
Для туротрасли будет важна поддержка в бюджете и таких направлений, считает Масленников, как транспортная отрасль (а это важно для обеспечения логистики на курортах), беспилотные технологии (пригодятся для видовых съемок и технических работ в курортных кластерах), еще одно важное направление — социальная политика. «Укрепление доходной базы населения тоже дает шанс курортам. Главное — сдерживать рост цен и при этом думать о качестве сервиса, чтобы туристы ехали не за рубеж, а на наши курорты. Ну, а высокий сервис — это в том числе и технологическое обустройство, инфраструктура — а значит, и те же канатные дороги. Так что, будем надеяться, наши производственники предложат курортам действительно качественное и конкурентоспособное оборудование», — замечает Никита Масленников.
«России нужно думать о своей выгоде»
В бюджете предполагается и рост оборота внешней торговли. Однако все же экспорту отдается предпочтение. За три года продажа российской продукции за рубеж должна вырасти с 446 млрд долларов до 479 млрд долларов. Импорт тоже подрастет, но тут цифры ниже — с 309 млрд до 347 млрд долларов. Так что предпочтение все же отдается своему внутреннему производству.
Если говорить о сфере производства горнолыжного сложного оборудования для туризма и в том числе канатных дорог, то здесь преимущество отечественных предприятий особенно важно. Потому что требования к безопасности и надежности работы всех механизмов канатной дороги в России очень жесткие. И они подчас выше зарубежных стандартов — к примеру, китайских. Именно Китай первым из дружественных стран проявил интерес к нише российского горнолыжного оборудования, когда европейские бренды покинули российский рынок.
Понятно, что Китай вкладывается в технологии. Но все же в сфере канатного оборудования — скорее, только на местном уровне. В Китае есть ряд производителей канатных дорог, но они внутреннего значения, фактически неизвестны в России и других странах. На местном рынке выделяется лишь один китайский производитель канатных дорог, он обеспечивает своими подъемниками китайские курорты, — компания BMHRI. И КНР предлагала России свои подъемники этого производителя. Но постепенно интерес самих китайских производителей к нам снизился: они понимают, что будет трудно пройти российскую сертификацию по безопасности и надежности всех механизмов, потому что в самом Китае требования к сертификации таких механизмов более мягкие. К тому же в скором времени, как отмечают в Минпромторге, эти стандарты РФ будут ужесточать. Сейчас для контроля безопасности эксплуатации канатных дорог в России утверждено 6 национальных стандартов. А скоро утвердят еще 4. И барьер в виде сложной сертификации по безопасности китайским производителям будет преодолеть еще сложнее. Еще один момент, смущающий курорты, — при покупке зарубежного оборудования профильные ведомства не будут покрывать такие затраты госсубсидиями — господдержка для курортов действует только при покупке отечественного оборудования. И туристическому бизнесу, который посматривает на импорт, в том числе из Китая, стоит задуматься и о перспективах своих вложений, и о надежности своей инфраструктуры, от чего зависит комфорт и безопасность отдыхающих.
«Объекты туристического бизнеса действительно требуют высокой безопасности, и на это тоже нужно направлять расходы, чтобы новые отечественные промышленные решения такую безопасность обеспечивали, — отмечает Никита Масленников. — То же касается автомобилей, лифтов, а еще оборудования для производства продуктов питания. Во всех этих направлениях необходимо укреплять меры господдержки. А на госсубсидии в бюджете выделяют 3,5 трлн рублей. И не менее половины этой суммы получают производители промышленного оборудования. Не забываем и о льготных кредитах, они сейчас предприятиям очень нужны», — подчеркнул экономист.
И в целом российским производствам надо давать дорогу — поддерживая тем самым свою экономику. Заместитель директора Центра изучения Китая СПбГЭУ Анастасия Ковалева приводит пример с автопромом: и Россия, и Белоруссия быстро заполнились китайскими авто, но хорошо ли это? «Здорово, что мы не стали ходить пешком. Но мы полностью сдали свой автомобильный рынок. В то время как Европа, США и даже Турция стали увеличивать ввозные пошлины на авто китайского производства, мы, наоборот, их снизили, создавая экспортные возможности для Китая. Вместо того, чтобы, наоборот, защитить свою промышленность и дать собственному автопрому развиваться», — говорит Анастасия Ковалева. По мнению эксперта, это касается и производства канатных дорог, как и в целом поддержки отечественного бизнеса: «У нас пока бизнес в несколько затруднительном положении, особенно с точки зрения доступности финансовых ресурсов. Но и в таких условиях надо не сломя голову хвататься за китайские ресурсы, а просчитывать — и перспективу, и свою выгоду, вопросы импортозамещения в том числе». Китай всегда действует в своих интересах, замечает Анастасия Ковалева, вот и России надо брать пример с этой дружественной страны — и защищать свою экономику.