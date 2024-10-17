Венесуэла объяснила стремление в БРИКС ростом влияния в мировой экономике

«Сегодня наибольший вклад в мировую экономику исходит от стран БРИКС, — сказала она в ходе выступления, которое транслировалось на местном телеканале Venezolana de Televisión. — Вот почему президент [Венесуэлы Николас] Мадуро борется за [интересы] страны, за ее вступление в этот блок, который отражает иные реалии на новых принципах международных отношений».