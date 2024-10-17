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Венесуэла объяснила стремление в БРИКС ростом влияния в мировой экономике

Страны объединения стали вносить наибольший вклад, при этом США и члены Евросоюза больше не играют решающую роль, отметила исполнительный вице-президент, министр нефтяной промышленности Делси Родригес.

Источник: AP 2024

КАРАКАС, 17 октября. /ТАСС/. Страны БРИКС стали вносить наибольший вклад в мировую экономику вместо США и членов Евросоюза, это повышает интерес Венесуэлы к вступлению в сообщество. Об этом заявила исполнительный вице-президент, министр нефтяной промышленности Боливарианской Республики Делси Родригес.

«Сегодня наибольший вклад в мировую экономику исходит от стран БРИКС, — сказала она в ходе выступления, которое транслировалось на местном телеканале Venezolana de Televisión. — Вот почему президент [Венесуэлы Николас] Мадуро борется за [интересы] страны, за ее вступление в этот блок, который отражает иные реалии на новых принципах международных отношений».

По словам Родригес, США и члены Евросоюза перестали играть решающую роль в мировой экономике. Политик также подчеркнула, что в отличие от стран Запада в БРИКС не стремятся навязать свои интересы путем «вымогательства и шантажа» и отстаивают равноправные отношения между суверенными государствами.

Ранее в октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что доля БРИКС в мировом ВВП к 2028 году должна увеличиться до 38%, а показатели Группы семи продолжат снижаться.

Группа БРИКС основана в 2006 году, в 2011 году к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия и Китай) присоединилась ЮАР. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками БРИКС 1 января 2024 года.

С 1 января 2024 года председательство в БРИКС перешло к России. Оно продлится до конца года и включает более 200 мероприятий, которые имеют широкую тематику. Главным событием в период председательства РФ станет предстоящий в октябре саммит БРИКС в Казани.