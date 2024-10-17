В Сбербанке раскрыли отличие исламской ипотеки от традиционной

По его словам, в основе исламской ипотеки сразу возникает актив. При этом вместо процентной ставки существует наценка на конкретную квартиру.
«Очень важный момент, который мы сейчас пытаемся гармонизировать, это те наборы преференций, какие есть в традиционных продуктах: использование маткапитала, различные льготные программы по процентной ставке, возврату налогов. Чтобы то, что наличествует в традиционных продуктах, оно ровно в таком же объеме присутствовало и в партнерской ипотеке», — отметил Олег Ганеев.
Он добавил, что выдачи идут в Башкирии, в Дагестане, в Татарстане, ожидается распространение программы на Чечню. Больше всего заявок у Сбера на кредитование по программам застройки из регионов Северного Кавказа, в первую очередь, на развитие жилого сектора и туристического кластера. И, что очень важно, всегда в этой схеме должен быть, скажем так, застройщик.
«И, естественно, на синхронизации заявок физических лиц и наших застройщиков и получаются сделки по ипотеке», — подчеркнул Олег Ганеев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».