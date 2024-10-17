В Сбербанке раскрыли отличие исламской ипотеки от традиционной

Он добавил, что выдачи идут в Башкирии, в Дагестане, в Татарстане, ожидается распространение программы на Чечню. Больше всего заявок у Сбера на кредитование по программам застройки из регионов Северного Кавказа, в первую очередь, на развитие жилого сектора и туристического кластера. И, что очень важно, всегда в этой схеме должен быть, скажем так, застройщик.