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В Сбербанке раскрыли отличие исламской ипотеки от традиционной

Ипотечный вопрос на фоне повышения ставки ЦБ, ужесточения льготных программ и повышения цен на недвижимость в 2024 году стал одним из острых. При этом рыночная и льготная ипотеки — не единственные виды жилищного кредитования в России. О том, что означает исламская ипотека и чем она отличается от традиционной, Финансам Mail рассказал Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка, на полях VI Российского Исламского Экономического Форума.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Пресс-служба Сбера

По его словам, в основе исламской ипотеки сразу возникает актив. При этом вместо процентной ставки существует наценка на конкретную квартиру.

«Очень важный момент, который мы сейчас пытаемся гармонизировать, это те наборы преференций, какие есть в традиционных продуктах: использование маткапитала, различные льготные программы по процентной ставке, возврату налогов. Чтобы то, что наличествует в традиционных продуктах, оно ровно в таком же объеме присутствовало и в партнерской ипотеке», — отметил Олег Ганеев.

Он добавил, что выдачи идут в Башкирии, в Дагестане, в Татарстане, ожидается распространение программы на Чечню. Больше всего заявок у Сбера на кредитование по программам застройки из регионов Северного Кавказа, в первую очередь, на развитие жилого сектора и туристического кластера. И, что очень важно, всегда в этой схеме должен быть, скажем так, застройщик.

«И, естественно, на синхронизации заявок физических лиц и наших застройщиков и получаются сделки по ипотеке», — подчеркнул Олег Ганеев.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».