В России растет число эмоциональных и спонтанных покупок квартир

В пользу спортивного объекта на территории проголосовали чуть более 20% респондентов, тогда как внешний облик дома заинтересовал более 35%.

При этом просто фитнес-клуба потребителю уже мало: почти 45% потенциальных покупателей недвижимости не прочь провести вечер в бассейне, расположившемся на последнем этаже здания. И это снова про эстетику, про «чувствовать жизнь».