В РФ выдача потребкредитов снизилась на 27,2% в сентябре

«Можно констатировать, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора начала “охлаждать” рынок необеспеченного кредитования довольно высокими темпами. Вместе с тем возросшие доходы населения по-прежнему позволяют поддерживать кредитную и потребительскую активность на достаточно высоком уровне. В этой связи стоит отметить, что банки предоставляют потребкредиты прежде всего тем заемщикам, персональный кредитный рейтинг которых соответствует приемлемым значениям», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.