В ЦБ «ждут жалоб» от тапавших хомяка россиян

По его мнению, те, кто реально играл в Hamster Kombat, могли это делать «по приколу». Он отметил в разговоре с журналистами, что жалоб от пользователей пока не было, при этом Центробанк готов объяснить, что инвестиции являются риском для каждого конкретного человека.