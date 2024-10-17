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Турэксперт назвала самые популярные у пенсионеров направления для путешествий

Пожилые россияне любят совмещать приятное с полезным, поэтому выбирают места с оздоровительными и лечебными процедурами, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Алтай — это самое популярное направление для путешествий у пенсионеров, особенно город Белокуриха. Там располагается очень хорошая база санаториев. Пенсионеры у нас сейчас любят совмещать приятное с полезным, поэтому во время отдыха выбирают и какие-то оздоровительные, лечебные процедуры. А на Алтае один горный воздух чего только стоит», — отметила блогер.

По ее словам, популярностью также пользуются Кавказские Минеральные Воды, Ессентуки, Пятигорск, а также Адлер, который является любимым местом как пожилых, так и молодежи. Кроме того, эксперт предложила посетить Анапу, Геленджик, Калининград или Санкт-Петербург.

«Экскурсионные туры в целом в России очень любят, поскольку людям не нужно переживать о том, куда сходить, как туда добраться. У них уже все оплачено и их повсюду возят, все показывают. Поэтому, в частности, у пенсионеров, пользуются спросом Казань, Золотое кольцо, Ярославль и Кострома», — подытожила Наталия Ансталь.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».