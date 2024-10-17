Турэксперт назвала самые популярные у пенсионеров направления для путешествий

«Экскурсионные туры в целом в России очень любят, поскольку людям не нужно переживать о том, куда сходить, как туда добраться. У них уже все оплачено и их повсюду возят, все показывают. Поэтому, в частности, у пенсионеров, пользуются спросом Казань, Золотое кольцо, Ярославль и Кострома», — подытожила Наталия Ансталь.