Товарооборот между Японией и РФ растет второй месяц подряд

В то же время за первую половину текущего финансового года (апрель — сентябрь) товарооборот между двумя странами снизился на 10,24%. В сентябре экспорт из Японии в Россию вырос на 98,5%, до 33,3 млрд иен ($222,5 млн), а импорт из РФ вырос на 2,8%, до 65,3 млрд иен ($436,7 млн). Между тем с апреля по сентябрь экспорт из Японии в РФ снизился на 13,5%, до 183 млрд иен ($1,2 млрд), а импорт из РФ сократился на 8,6%, до 380 млрд иен ($2,5 млрд).