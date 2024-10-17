Товарооборот между Японией и РФ растет второй месяц подряд

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Товарооборот Японии и России в сентябре 2024 вырос на 22,78% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 98,6 млрд иен ($659 млн по текущему курсу). Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе статистических данных, опубликованных японским Минфином.
В то же время за первую половину текущего финансового года (апрель — сентябрь) товарооборот между двумя странами снизился на 10,24%. В сентябре экспорт из Японии в Россию вырос на 98,5%, до 33,3 млрд иен ($222,5 млн), а импорт из РФ вырос на 2,8%, до 65,3 млрд иен ($436,7 млн). Между тем с апреля по сентябрь экспорт из Японии в РФ снизился на 13,5%, до 183 млрд иен ($1,2 млрд), а импорт из РФ сократился на 8,6%, до 380 млрд иен ($2,5 млрд).
Главными категориями в товарообороте остаются японские автомобили (более 65% от всего экспорта из Японии в Россию) и российские энергоносители (около 70% от всего импорта из России). Рост именно по этим показателям в сентябре обеспечил увеличение товарооборота. В августе этого года товарооборот между двумя странами вырос на 23,81%, до 105,59 млрд иен ($743 млн). Рост был зафиксирован впервые с августа 2022 года.
Поставки автомобилей
В сентябре Япония увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию на 132,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
При этом за первую половину текущего финансового года (апрель — сентябрь) Япония сократила экспорт легковых авто в Россию на 11,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В сентябре Япония также увеличила экспорт в РФ запчастей и комплектующих для транспортных средств на 21,3%. С апреля по сентябрь этот показатель увеличился на 7,9%.
Энергоносители
В сентябре 2024 года Япония нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 11,7% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Также в сентябре Япония на 34,2% сократила закупки российского угля и не закупала у РФ нефть, в отношении которой странами Группы семи введен потолок цен, за исключением поставок с «Сахалина-2», увязанных с импортом СПГ в рамках этого проекта.
Между тем за первую половину текущего финансового года (апрель — сентябрь) Япония снизила закупки СПГ из России на 7,1%, а угля — на 49,9% по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Другие позиции
В сентябре Япония нарастила импорт зерновых из России на 997,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В сентябре были также увеличены поставки овощей из РФ в Японию на 100%, морепродуктов — на 21,6%. Поставки изделий из чугуна и стали из России в Японию в сентябре сократились на 81%, а цветных металлов — на 35,2%.
При этом в том же месяце Япония на 829,2% увеличила поставки пластика в Россию, сократив поставки бумажной продукции на 43,8%. Япония также сократила поставки в РФ медицинской продукции на 75,5%.