Т-банк запустил проект для нейтрализации лжеброкеров и финансовых пирамид

«ЦБ РФ ежегодно выявляет тысячи организаций с признаками финансовых пирамид, а потери граждан от псевдо-инвестиций составляют миллиарды рублей. Для борьбы с этим видом преступности Т-банк создал “Кибершквал” на базе собственных разработок в области искусственного интеллекта и голосовых помощников. Ключевая задача сервиса — усложнить жизнь лжеброкерам и потратить их рабочее время на разговоры с ботами, которых они принимают за потенциальных клиентов, заинтересованными в инвестициях», — говорится в сообщении.