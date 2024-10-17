Т-банк запустил проект для нейтрализации лжеброкеров и финансовых пирамид

«ЦБ РФ ежегодно выявляет тысячи организаций с признаками финансовых пирамид, а потери граждан от псевдо-инвестиций составляют миллиарды рублей. Для борьбы с этим видом преступности Т-банк создал “Кибершквал” на базе собственных разработок в области искусственного интеллекта и голосовых помощников. Ключевая задача сервиса — усложнить жизнь лжеброкерам и потратить их рабочее время на разговоры с ботами, которых они принимают за потенциальных клиентов, заинтересованными в инвестициях», — говорится в сообщении.
Согласно описанию проекта, технология на основе искусственного интеллекта сканирует интернет-пространство и ищет сайты, рекламирующие псевдо-инвестиции. «На них обычно не содержится никакой конкретики об инвестициях, зато всегда есть обещания сверхвысоких доходов, отсутствия инвестиционных рисков, мгновенные выплаты и другое. Эти и сотни других признаков выявляет сканер», — отметили в Т-банке.
ML-модель сканера обучена на 20 тыс. подобных сайтов и определяет признаки мошенничества с точностью 90%. Все подозрительные страницы сканер отправляет на дополнительную проверку сотруднику Т-защиты, чтобы подтвердить признаки мошенничества. На сайтах, содержащих явные признаки мошенничества, сервис автоматически оставляет сотни заявок на бесплатную консультацию или обратный звонок. При этом «Кибершквал» не оказывает критического влияния на инфраструктуру провайдеров и работоспособность сайтов.
Далее мошенник начинает звонить потенциальным жертвам, но попадает на человекоподобных роботов, задача которых — как можно дольше удержать преступника на линии и помешать ему дозвониться до реальных людей.
Часть мошеннических звонков перенаправляется в проект «Фрод-рулетка», где звонки телефонных мошенников перехватываются в режиме реального времени и переводятся на пользователей. Проект находится в стадии активных испытаний, и первые пользователи, имеющие к нему доступ, также наряду с ботами могут общаться с лжеброкерами и удерживать их на линии.