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Страховщики прогнозируют подорожание ОСАГО

С начала 2025 года россиян ожидает повышение стоимости полисов ОСАГО на 7−10% в связи с ростом цен на автозапчасти. Об этом на форуме Finopolis 2024 объявил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

В течение 2024 года цена полиса оставалась стабильной, но ожидаемое увеличение соответствует уровню инфляции. Как пояснил Уфимцев, значительное удорожание автозапчастей, заметное с середины текущего года, пока не полностью учтено в справочниках восстановительного ремонта РСА, действующих с 19 сентября. Однако в обновленной редакции, ожидаемой 19 декабря, эти изменения планируется отразить.

Цена автозапчастей некоторых автомобилей выросла на 30−40%, минимальный рост показали комплектующие для марки Лада. Ожидается, что в декабрьских справочниках средняя стоимость запчастей увеличится на 10−15%.

Помимо ОСАГО, повышение цен ожидается и в сегменте автокаско, где на тарифы повлияют другие факторы, включая новый порядок утилизационного сбора. По сообщениям автодилеров, цены на новые автомобили выросли на 10−20%, что, по мнению Уфимцева, приведет к аналогичному росту средней стоимости полисов автокаско, поскольку они зависят от стоимости автомобилей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».