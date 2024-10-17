Страховщики прогнозируют подорожание ОСАГО

В течение 2024 года цена полиса оставалась стабильной, но ожидаемое увеличение соответствует уровню инфляции. Как пояснил Уфимцев, значительное удорожание автозапчастей, заметное с середины текущего года, пока не полностью учтено в справочниках восстановительного ремонта РСА, действующих с 19 сентября. Однако в обновленной редакции, ожидаемой 19 декабря, эти изменения планируется отразить.
Цена автозапчастей некоторых автомобилей выросла на 30−40%, минимальный рост показали комплектующие для марки Лада. Ожидается, что в декабрьских справочниках средняя стоимость запчастей увеличится на 10−15%.
Помимо ОСАГО, повышение цен ожидается и в сегменте автокаско, где на тарифы повлияют другие факторы, включая новый порядок утилизационного сбора. По сообщениям автодилеров, цены на новые автомобили выросли на 10−20%, что, по мнению Уфимцева, приведет к аналогичному росту средней стоимости полисов автокаско, поскольку они зависят от стоимости автомобилей.
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