Страховщики прогнозируют подорожание ОСАГО

В течение 2024 года цена полиса оставалась стабильной, но ожидаемое увеличение соответствует уровню инфляции. Как пояснил Уфимцев, значительное удорожание автозапчастей, заметное с середины текущего года, пока не полностью учтено в справочниках восстановительного ремонта РСА, действующих с 19 сентября. Однако в обновленной редакции, ожидаемой 19 декабря, эти изменения планируется отразить.