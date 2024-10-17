Стоит ли россиянам опасаться дефицита марокканских мандаринов?

Пишут, что Россия останется без марокканских мандаринов этой зимой. Ждать дефицита?
Ещё лет 10 назад марокканские мандарины занимали треть российского рынка. Но объёмы ввоза цитрусовых из Марокко почти сошли на нет из-за политической ситуации и санкций, уточнили в Ягодном союзе. Дефицита нет. Сейчас на первом месте по поставкам в РФ мандаринов находится Турция. Она обеспечивает Центральную Россию. На Дальний Восток и Сибирь в основном идёт экспорт из КНР и Юго-Восточной Азии. Среди главных поставщиков фигурирует и Абхазия.
«Несмотря на пул экспортёров, повышение цен на 5−10% на мандарины действительно ожидается, — говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова. — Причины этого — курс рубля, увеличение транспортных расходов, ряда производственных затрат».