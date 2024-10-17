Стоит ли россиянам опасаться дефицита марокканских мандаринов?

Ещё лет 10 назад марокканские мандарины занимали треть российского рынка. Но объёмы ввоза цитрусовых из Марокко почти сошли на нет из-за политической ситуации и санкций, уточнили в Ягодном союзе. Дефицита нет. Сейчас на первом месте по поставкам в РФ мандаринов находится Турция. Она обеспечивает Центральную Россию. На Дальний Восток и Сибирь в основном идёт экспорт из КНР и Юго-Восточной Азии. Среди главных поставщиков фигурирует и Абхазия.