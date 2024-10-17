Россияне стали реже брать ипотеку

На 1 сентября 2024 года в Центральном федеральном округе (ЦФО) банки выдали 22,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 106,8 млрд рублей. По сравнению с августом 2023 года, когда отмечался всплеск активности заемщиков, число выданных кредитов сократилось на 54,3%, а объем — уменьшился на 56,7%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Главного управления ЦБ по ЦФО.