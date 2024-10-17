Россиянам рассказали, от чего зависит размер пособия по безработице

Однако получение пособия не должно избавлять человека от стимула найти работу. Именно с этим связан относительно небольшой размер пособия, даже по сравнению с МРОТ (с 1 января 2024 г. МРОТ составил 19 242 ₽). Если же сравнивать его со средней зарплатой по России, то доля пособия еще ниже.