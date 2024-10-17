Россиянам рассказали, от чего зависит размер пособия по безработице

При этом первые три месяца размер пособия установлен в 75% от среднего заработка (но не более максимального значения), следующие три месяца — 60%.
«Если же человек впервые ищет работу, имеет перерыв в трудовой деятельности более года, уволен за нарушение трудовой дисциплины или же проработал менее 26 недель за прошедший год — то выплачивается минимальный размер пособия», — объясняет эксперт.
Фактически размер пособия по безработице в России связан с МРОТ (хотя формальная привязка и отсутствует, они индексируются не одновременно) и направлен на то, чтобы помочь гражданам, оставшимся без работы продержаться в период ее поиска.
Однако получение пособия не должно избавлять человека от стимула найти работу. Именно с этим связан относительно небольшой размер пособия, даже по сравнению с МРОТ (с 1 января 2024 г. МРОТ составил 19 242 ₽). Если же сравнивать его со средней зарплатой по России, то доля пособия еще ниже.
При этом существует и дополнительный, менее известный механизм поддержки, выполняющий задачу поддержать безработных малоимущих граждан — заключение соцконтракта с соцзащитой на поиск работы. «Он обеспечивает единовременную выплату в размере прожиточного минимума, установленного в регионе. Если в течение срока, указанного в контракте, устроиться на работу, то в течение еще трех месяцев выплатят еще три такие суммы», — рассказал Филипп Данько.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».