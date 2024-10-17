Решетников призвал менять модель подготовки кадров

«Расширение охвата. Мы понимаем, что только точечными мерами здесь не обойтись. Поэтому мы создаем отраслевые центры компетенций в наших отраслях. Не везде пока получилось запуститься, есть отрасли-лидеры — это атомщики, железнодорожники, есть отрасли, которые пока тяжело взлетают», — отметил Решетников.