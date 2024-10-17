Решетников призвал менять модель подготовки кадров

«Мы, безусловно, пересмотрим вопросы, связанные с подготовкой кадров. Модель надо менять, вовлекать вузы, профильные кафедры. Отдельно будем заниматься отраслями, где производительность труда росла не так быстро, как хотелось — это туризм, транспорт, логистика и ряд других направлений», — сказал министр.
Он также напомнил о повсеместном создании отраслевых центров компетенций в отраслях. В России создана инфраструктура нацпроекта «Производительность труда». Федеральный центр компетенций и созданные в 60 регионах РЦК (региональные центры компетенций) помогают компаниям внедрять бережливое производство, совершенствовать управление, логистику и сбыт продукции.
«Расширение охвата. Мы понимаем, что только точечными мерами здесь не обойтись. Поэтому мы создаем отраслевые центры компетенций в наших отраслях. Не везде пока получилось запуститься, есть отрасли-лидеры — это атомщики, железнодорожники, есть отрасли, которые пока тяжело взлетают», — отметил Решетников.