Орешкин заявил, что зарплаты в России продолжат расти

«Мне кажется главное, что произошло за последние шесть лет, по сути культура бережливого производства была активно развита в небольшом количестве крупных компаний. Это Росатом, “Сибур”. Сегодня мы видим массовое вовлечение широкого круга предприятий в эти процессы. Люди стали понимать, что такое бережливое производство, это стало модно, эта идеология пошла в массы», — отметил Орешкин.