Орешкин заявил, что зарплаты в РФ продолжат расти

В РФ можно ожидать продолжения роста зарплат, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы администрации российского президента Максима Орешкина.
По информации агентства, чиновник спрогнозировал дальнейший рост зарплат в ходе выступления на форуме «Производительность 360».
«Дешевого труда в нашей экономике не будет. Зарплаты уже выросли, и зарплаты будут продолжать расти дальше», — заявил Орешкин.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что планируемое с 1 января 2025 года увеличение МРОТ повлияет на зарплаты более чем 6 млн россиян.