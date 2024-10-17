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Орешкин заявил, что зарплаты в РФ продолжат расти

По словам замглавы администрации президента РФ, дешевого труда в российской экономике не будет.

Источник: Аргументы и факты

В РФ можно ожидать продолжения роста зарплат, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы администрации российского президента Максима Орешкина.

По информации агентства, чиновник спрогнозировал дальнейший рост зарплат в ходе выступления на форуме «Производительность 360».

«Дешевого труда в нашей экономике не будет. Зарплаты уже выросли, и зарплаты будут продолжать расти дальше», — заявил Орешкин.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что планируемое с 1 января 2025 года увеличение МРОТ повлияет на зарплаты более чем 6 млн россиян.