Набиуллина заявила, что ипотека обгоняет ожидания ЦБ

«Темпы ипотеки становятся более сбалансированными, но мы ожидаем, что по этому году темпы роста ипотеки в целом могут быть даже выше того прогнозного диапазона, который мы закладывали как оценку сбалансированных темпов, то есть может быть даже больше 12%», — отметила глава регулятора.