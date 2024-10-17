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Набиуллина заявила, что ипотека обгоняет ожидания ЦБ

По итогам 2024 года темпы роста ипотеки могут быть выше прогнозируемых ранее 12%, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на форуме Finopolis 2024.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Банк России

«Темпы ипотеки становятся более сбалансированными, но мы ожидаем, что по этому году темпы роста ипотеки в целом могут быть даже выше того прогнозного диапазона, который мы закладывали как оценку сбалансированных темпов, то есть может быть даже больше 12%», — отметила глава регулятора.

1 июля в России завершилась программа массовой льготной ипотеки. Банк России неоднократно выступал против этой программы, указывая на рост стоимости жилья «из-за льгот».

Ранее в сентябре Набиуллина говорила, что ипотечные кредиты в 2024 году увеличатся на 7−12%, согласно июльским прогнозам. Она добавляла, что регулятор может уточнить показатель в октябре.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».