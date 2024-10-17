Набиуллина заявила, что ипотека обгоняет ожидания ЦБ

«Темпы ипотеки становятся более сбалансированными, но мы ожидаем, что по этому году темпы роста ипотеки в целом могут быть даже выше того прогнозного диапазона, который мы закладывали как оценку сбалансированных темпов, то есть может быть даже больше 12%», — отметила глава регулятора.
1 июля в России завершилась программа массовой льготной ипотеки. Банк России неоднократно выступал против этой программы, указывая на рост стоимости жилья «из-за льгот».
Ранее в сентябре Набиуллина говорила, что ипотечные кредиты в 2024 году увеличатся на 7−12%, согласно июльским прогнозам. Она добавляла, что регулятор может уточнить показатель в октябре.
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