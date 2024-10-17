Набиуллина: первые международные платежи РФ в криптовалюте пройдут до конца года

Центральный Банк России предполагает, что первые международные криптовалютные платежи могут произойти до конца текущего года, сообщила прессе глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что банк продолжает ожидать проведение первых транзакций в этом году, подчеркнув интерес участников. Однако поскольку экспериментально-правовой режим касается международных расчетов, информация о них пока остается закрытой и подробности о сделках или их количестве не разглашаются.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон, регулирующий процессы, связанные с майнингом, блокчейном и другими операциями в сфере криптовалют. Это является основным документом, который, по мнению «криптоэнтузиастов», можно рассматривать как начало легализации. Центральный банк оценивал стоимость биткоинов в РФ на прошлый год в 255 миллиардов рублей. Эта криптовалюта занимает около половины от всей капитализации крипторынка.