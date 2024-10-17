Набиуллина: первые международные платежи РФ в криптовалюте пройдут до конца года

Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон, регулирующий процессы, связанные с майнингом, блокчейном и другими операциями в сфере криптовалют. Это является основным документом, который, по мнению «криптоэнтузиастов», можно рассматривать как начало легализации. Центральный банк оценивал стоимость биткоинов в РФ на прошлый год в 255 миллиардов рублей. Эта криптовалюта занимает около половины от всей капитализации крипторынка.