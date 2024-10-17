Набиуллина ответила на вопрос о повышении ключевой ставки

Набиуллина отметила, что, помимо оценки текущей инфляции и динамики инфляционных ожиданий, Центробанк учтет темпы роста кредитования и внешние экономические факторы. Несмотря на то что последние статистические данные в целом оправдывают сентябрьские мотивы для повышения ставки, регулятор намерен тщательно изучить весь комплекс факторов.