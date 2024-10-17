Набиуллина ответила на вопрос о повышении ключевой ставки

Глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула в кулуарах форума Finopolis, что окончательное решение пока не предопределено, и Банк России продолжит анализировать поступающие данные.
Набиуллина отметила, что, помимо оценки текущей инфляции и динамики инфляционных ожиданий, Центробанк учтет темпы роста кредитования и внешние экономические факторы. Несмотря на то что последние статистические данные в целом оправдывают сентябрьские мотивы для повышения ставки, регулятор намерен тщательно изучить весь комплекс факторов.
«Будем смотреть на все новые данные, чтобы принять взвешенное решение», — заявила глава Центрального банка, подчеркнув важность всестороннего анализа текущих экономических условий накануне принятия важного решения.
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