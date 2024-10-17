Мишустин: РФ считает важным наращивание электронной торговли в БРИКС

«Считаем актуальным наращивание объемов электронной торговли и раскрытие потенциала искусственного интеллекта, — говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина. — Важно развивать цифровое предпринимательство, улучшать условия для активного внедрения современных технологий крупными компаниями, малыми и средними предприятиями. Для решения такой задачи необходимо обеспечить проведение совместных научно-исследовательских работ, принятие общих этических стандартов, обмен опытом и лучшими практиками регулирования». «Все это поможет упрощению бизнес-контактов, даст импульс экономическому росту наших государств», — подчеркнул премьер.