Минтруд предложит самозанятым добровольно вносить соцвзносы с 2026 года

Министерство труда и социальной защиты представило обновленный законопроект о проведении эксперимента по внедрению добровольного социального страхования для самозанятых. Документ, который уже прошел обсуждение на общественном совете, предусматривает начало эксперимента с 1 января 2026 года. Завершение программы совпадет с окончанием режима «налог на профессиональный доход» 31 декабря 2028 года.
Источник в Минтруде сообщил «Ведомостям», что законопроект будет внесен на рассмотрение в правительство в октябре 2024 года. Согласно документу, планируемый тариф страховых взносов составит 3,84% от выбранной страховой суммы. Участники эксперимента смогут выбрать между двумя страховыми суммами: 35 000 или 50 000 рублей, что приведет к ежемесячным платежам в размере 1344 или 1920 рублей соответственно. Также предусмотрено использование системы бонус-малус для корректировки страховых взносов.
Самозанятым, желающим подключиться к программе, необходимо будет подать заявление в соответствующие территориальные органы страховщика. Обязательство по уплате взносов с избранной страховой суммой начинается со следующего месяца после подачи заявления. Пропуск или неполная уплата взноса приведет к прекращению действия договора страхования со следующего месяца.
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