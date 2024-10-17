Минтруд предложит самозанятым добровольно вносить соцвзносы с 2026 года

Источник в Минтруде сообщил «Ведомостям», что законопроект будет внесен на рассмотрение в правительство в октябре 2024 года. Согласно документу, планируемый тариф страховых взносов составит 3,84% от выбранной страховой суммы. Участники эксперимента смогут выбрать между двумя страховыми суммами: 35 000 или 50 000 рублей, что приведет к ежемесячным платежам в размере 1344 или 1920 рублей соответственно. Также предусмотрено использование системы бонус-малус для корректировки страховых взносов.