Минпромторг не зафиксировал существенного роста наценок на хлеб и масло в магазинах

«Мы сейчас, с учетом и публикаций, и выступлений различных руководителей других федеральных органов, как раз мониторим ситуацию по хлебу и по маслу. Хочу сказать, что пока предварительная оценка, которую мы сделали, говорит о том, что каких-то существенных изменений в части наценки в торговых сетях на социально значимые товары, товары первой необходимости, мы не зафиксировали. Мы проанализировали вчера информацию от основных сетей. Мы продолжаем сейчас работать с Федеральной антимонопольной службой, сверяем наши данные и, наверное, выйдем с каким-то совместным решением либо заключением по данным публикациям. Но вот в данный момент фиксации какого-то ненормального изменения торговых наценок на хлеб и на масло мы не обнаружили», — сказал замминистра.
Он добавил, что Минпромторг регулярно мониторит цены на основные товары в торговых сетях. При этом в задачи министерства не входит контроль маржинальности и наценок от самих производителей.
Ранее зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил ТАСС, что удорожание масла в России произошло из-за роста себестоимости производства, роста цен на импортное сырье, упаковку и логистику, а также наценки торговых сетей, которая составляет более 70%. Сейчас средние розничные цены на сливочное масло в стране составляют 1,041 тыс. руб. за кг, что на 20,4% выше, чем в январе. При этом в оптовом сегменте стоимость сливочного масла находится на уровне 606,4 ₽ за кг, отметил Леонов.
По словам главы ФАС Максима Шаскольского, антимонопольное ведомство провело анализ цен на хлеб в крупнейших торговых сетях России и выявило высокие средние наценки на изделия, которые в ряде случаев превышают 100%. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев отмечал, что средние наценки крупнейших торговых сетей России на наиболее востребованные позиции хлеба «первой цены» не превышают 10−13%.