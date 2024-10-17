Минпромторг не зафиксировал существенного роста наценок на хлеб и масло в магазинах

«Мы сейчас, с учетом и публикаций, и выступлений различных руководителей других федеральных органов, как раз мониторим ситуацию по хлебу и по маслу. Хочу сказать, что пока предварительная оценка, которую мы сделали, говорит о том, что каких-то существенных изменений в части наценки в торговых сетях на социально значимые товары, товары первой необходимости, мы не зафиксировали. Мы проанализировали вчера информацию от основных сетей. Мы продолжаем сейчас работать с Федеральной антимонопольной службой, сверяем наши данные и, наверное, выйдем с каким-то совместным решением либо заключением по данным публикациям. Но вот в данный момент фиксации какого-то ненормального изменения торговых наценок на хлеб и на масло мы не обнаружили», — сказал замминистра.