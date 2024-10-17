Международный форум «Всемирный день качества — 2024» пройдет с 11 по 15 ноября

«На этом форуме всегда создается уникальное пространство для открытого диалога между бизнесом, государством и потребителями по широчайшему спектру вопросов совершенства бизнес процессов, производительности труда, систем менеджмента качества, функционирования всех элементов национальной инфраструктуры качества. Участники деловой программы обсудят новые подходы к устойчивому развитию, а также рассмотрят инновационные решения, которые позволяют повысить эффективность деятельности организаций, внедрить наилучшие системы управления качеством во всех отраслях экономики. Популяризация темы качества среди молодежи и студентов — еще один важный приоритет этого форума», — отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.