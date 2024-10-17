Международный форум «Всемирный день качества — 2024» пройдет с 11 по 15 ноября

В этом году Неделя качества, отмечаемая во вторую неделю ноября, состоится под девизом «Россия — страна со Знаком качества» и пройдет с 11 по 17 ноября, а День качества — 14 ноября.
Центральным событием недели станет Международный форум «Всемирный день качества — 2024» — площадка для обсуждения вопросов, связанных с качеством и устойчивым развитием. Тема этого года — «Горизонты развития».
Как и в предыдущие годы, в деловой программе примут участие ведущие эксперты из различных отраслей экономики, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественных организаций. Участники обменяются опытом в области повышения стандартов качества, внедрения инновационных методов управления и практик устойчивого развития, а также обсудят инфраструктуру качества и отраслевые векторы развития.
«На этом форуме всегда создается уникальное пространство для открытого диалога между бизнесом, государством и потребителями по широчайшему спектру вопросов совершенства бизнес процессов, производительности труда, систем менеджмента качества, функционирования всех элементов национальной инфраструктуры качества. Участники деловой программы обсудят новые подходы к устойчивому развитию, а также рассмотрят инновационные решения, которые позволяют повысить эффективность деятельности организаций, внедрить наилучшие системы управления качеством во всех отраслях экономики. Популяризация темы качества среди молодежи и студентов — еще один важный приоритет этого форума», — отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.
Форум пройдет в двух форматах — очном и гибридном. Офлайн-мероприятия запланированы в Москве, Санкт-Петербург, Уфе, Сочи. Все, кто зарегистрируются на сайте форума, смогут посмотреть онлайн-трансляцию сессий, а в последствии и запись.
В 2023 году в рамках деловой программы состоялось 60 сессий. В них приняли участие 437 спикеров из 16 стран. Трансляцию деловой программы посмотрели свыше 3 млн человек из 65 стран.
Деловая программа форума
Традиционно главным мероприятием форума станет пленарное заседание «Горизонты развития» с участием представителей органов государственной власти. Эксперты обсудят ключевые задачи и актуализируют приоритеты, которые стоят перед государством до конца десятилетия и за его пределами.
В рамках деловой программы состоятся сессии, посвященные деловому совершенству, пищевой безопасности, туризму, ритейлу, HR, финансам, бизнесу и многому другому. Ознакомиться с полной программой и зарегистрироваться на мероприятия можно на официальном сайте форума.
Всемирный день качества в России посвящен не только вопросам бизнеса, но и качеству жизни граждан. В рамках Недели качества пройдет серия мероприятий, направленных на привлечение внимания к темам экологии, здравоохранения, социальной ответственности и другим.
Организаторы и партнеры
Форум проводится Минпромторгом России, Минэкономразвития России, Роскачеством, Росстандартом и Росаккредитацией при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, портала мойбизнес.рф, Российского союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», Комплекса экономической политики Москвы.