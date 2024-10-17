Каким будет курс рубля 18 октября 2024: прогноз эксперта

Вместе с тем рубль укреплялся, что вкупе с ожиданиями заседания Банка России сдерживало покупателей. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сегодня заявила, что решение по ключевой ставке не предопределено, регулятор продолжит наблюдать за выходящими данными.
ЕЦБ ожидаемо сократил базовые ставки на 25 б.п., ключевая понижена до 3,4%, депозитная — до 3,25%. Согласно финальной оценке, рост потребительских цен в еврозоне в сентябре составил 1,7% после августовских 2,2% Первая оценка аналитиков была на уровне 1,8%.
В конце недели тон настроениям на рынках может задать блок статистики из Китая, в том числе оценка ВВП за 3 кв., объем промпроизводства, уровень безработицы в сентябре. В США будет опубликована информация по строительству новых домов. В рамках сезона квартальных отчетностей свои результаты завтра представят P&G, American Express, Schlumberger и др.
На российском рынке совет директоров Северстали обсудит дивиденды за 3 кв., рекомендацию раскроют 21 октября. В столице пройдет Московский финансовый форум-2024.
В пятницу ожидаем нейтральной динамики на российском рынке, инвесторы могут отложить основные операции на начало следующей недели. Прогноз по индексу Мосбиржи на 18 октября — 2725−2825 п.
Российская валюта в четверг преимущественно укреплялась к юаню на Мосбирже и к доллару по индикаторам срочного рынка. Рубль краткосрочно может отыграть часть потерь, оттеснив юань ближе к 13, а доллар — к 94−95. Этому может способствовать эффект налогового периода, увеличенный объем чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила, ожидаемый подъем ключевой ставки ЦБ 25 числа. В то же время смягчение требований к экспортерам по продаже выручки на внутреннем рынке и фундаментальные факторы давления — рост дефицита бюджета и восстановление импорта при одновременном сжатии экспорта — сильно сокращают потенциал рублевого укрепления.