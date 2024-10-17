Каким будет курс рубля 18 октября 2024: прогноз эксперта

Российская валюта в четверг преимущественно укреплялась к юаню на Мосбирже и к доллару по индикаторам срочного рынка. Рубль краткосрочно может отыграть часть потерь, оттеснив юань ближе к 13, а доллар — к 94−95. Этому может способствовать эффект налогового периода, увеличенный объем чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила, ожидаемый подъем ключевой ставки ЦБ 25 числа. В то же время смягчение требований к экспортерам по продаже выручки на внутреннем рынке и фундаментальные факторы давления — рост дефицита бюджета и восстановление импорта при одновременном сжатии экспорта — сильно сокращают потенциал рублевого укрепления.