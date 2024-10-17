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Кто придумал кассовый аппарат, к которому мы привыкли

Знаете ли вы, что американская компания Националь фактически создала современную технологию кассового обслуживания?

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail

Когда братья Ритти изобрели первый кассовый аппарат в конце XIX века, их цель была проста — предотвратить кражи в своих барах. Но именно американская компания National Cash Register (NCR) сделала это изобретение массовым. Она не просто продавала кассовые аппараты, она продавала выгоду. Ее гениальность заключалась в маркетинге: вместо того, чтобы рекламировать сам аппарат, NCR демонстрировала, как его использование приносит владельцам прибыль и сокращает потери.

Компания постоянно совершенствовала свою продукцию: они внедрили кассовую ленту для записи продаж, автоматическую выдачу чека и даже сделали колокольчик, который звонил при каждой транзакции.

Для продвижения NCR использовала хитрые методы: они демонстрировали клиентам способы обмануть кассы конкурентов, предлагая заменить их на свою продукцию. Благодаря этой стратегии продаж им удалось стать монополистами рынка не только в США: роскошные кассовые аппараты под названием Националь украшали российские магазины почти до середины XX века.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».