Кто придумал кассовый аппарат, к которому мы привыкли

Когда братья Ритти изобрели первый кассовый аппарат в конце XIX века, их цель была проста — предотвратить кражи в своих барах. Но именно американская компания National Cash Register (NCR) сделала это изобретение массовым. Она не просто продавала кассовые аппараты, она продавала выгоду. Ее гениальность заключалась в маркетинге: вместо того, чтобы рекламировать сам аппарат, NCR демонстрировала, как его использование приносит владельцам прибыль и сокращает потери.