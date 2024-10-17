Креативные индустрии нашли смотрителя. Регулированием творческого бизнеса займется Минэкономики

Минэкономики подготовило проект постановления правительства о передаче ведомству с 5 февраля 2025 года функций по определению госполитики и по нормативно-правовому регулированию креативной экономики — определения ответственного ведомства требует закон о развитии творческих индустрий (330-ФЗ от 8 августа 2024 года, см. «Ъ» от 5 августа). Тот же закон, отметим, передает вопросы господдержки «креатива» в ведение регионов — прямым распорядителем доступа к ее средствам ведомство не станет. Однако задача по достижению сектором доли в 6% ВВП к 2030 году (сейчас, по данным Росстата, — 3,5%), а также планы правительства по наращиванию экспорта российской интеллектуальной собственности (см. «Ъ» от 5 сентября) и возможности для ряда творческих бизнесов получать еще и отраслевые льготы повышают потребность в координации. Ради этого министерство сформирует перечень креативных видов экономической деятельности на базе ОКВЭД, будет вести единый реестр субъектов креативных индустрий и заниматься консолидацией сведений о региональной инфраструктуре их поддержки, говорится в пояснительной записке к проекту постановления.