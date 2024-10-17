Как изменятся цены на авиабилеты и путешествия с 1 ноября 2024

Из Москвы в Санкт-Петербург стоимость авиабилетов составляет от 5,6 тыс. рублей (на одного пассажира туда-обратно), в Сочи — от 10,95 тыс. рублей, а в Калининград — от 9,85 тыс. рублей. В Минеральные Воды авиабилеты стоят от 12 тыс. рублей, в Казань — от 5,55 тыс. рублей, в Екатеринбург — от 7,75 тыс. рублей, в Махачкалу — от 7,97 тыс. рублей, в Мурманск — от 6,63 тыс. рублей, в Уфу — от 7,8 тыс. рублей.