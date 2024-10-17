Как изменятся цены на авиабилеты и путешествия с 1 ноября 2024

Так по словам Елены Никольской, доцента кафедры гостиничного и туристического бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова, цены на авиабилеты могут вырасти в ноябре, из-за решения Росавиации о повышении ставок на сборы с авиаперевозчиков.
Также значительно подорожало авиатопливо, что тоже будет заложено в размер тарифа.
«Сильно выросли и затраты на комплектующие для самолетов. Цена на некоторые детали взлетела в несколько раз, что приведет к дальнейшему росту цен на авиабилеты», — отмечает эксперт.
Желание погреться на солнце перед долгой зимой и подорожание авиабилетов, приведут к повышению цен на зарубежные туры.
В то же время внутренний туризм в ноябре «традиционно уходит вниз по спросу»: морской сезон закончился, а зимний (все виды отдыха в горах), ещё не начался.
Экскурсионные туры также менее востребованы, поскольку под дождём любоваться достопримечательностями некомфортно.
«И это должно бы снизить расходы на путешествия внутри страны, однако не в таком сегменте как отдых в различных экоотелях, глэмпингах и тематических парках», — поясняет Преображенский.
Это уже заметно по ценам на сайтах подобных объектов.
По словам Никольской, в ноябре туристы предпочитают короткие поездки (2−3 дня) и направления, удобные с точки зрения логистики и транспорта. В основном, выбор отдается отелям 3−4*.
Среди популярных направлений в ноябре — Москва (12%), Санкт-Петербург (8%), Казань (14%), Сочи и Анапа (48%), высокий спрос на отели с питанием «все включено» и коттеджи на 5−7 человек.
Также с захватом
«Средний чек на поездки по России на ноябрьские даты вырос в среднем на 10−15%, в зависимости от направления. Больше всего в сравнении с прошлым годом подорожало размещение в Сочи и Анапе (+15−20%)», — подсчитала Елена Никольская.
В ноябре стоимость туров на 3 дня (2−4 ноября) составит на двоих: Сочи: 18−25 тыс. руб., в Анапе: 23−28 тыс. руб., в Геленджике: 27−30 тыс. руб., в Кавминводах (отели): 15−17 тыс. руб., в Санкт-Петербурге: 13−15 тыс. руб., в Москве: 10−15 тыс. руб. и в Подмосковье: 24−36 тыс. руб., в Казани: 19−24 тыс. руб., а в Калининграде: 18−24 тыс. руб.
Из Москвы в Санкт-Петербург стоимость авиабилетов составляет от 5,6 тыс. рублей (на одного пассажира туда-обратно), в Сочи — от 10,95 тыс. рублей, а в Калининград — от 9,85 тыс. рублей. В Минеральные Воды авиабилеты стоят от 12 тыс. рублей, в Казань — от 5,55 тыс. рублей, в Екатеринбург — от 7,75 тыс. рублей, в Махачкалу — от 7,97 тыс. рублей, в Мурманск — от 6,63 тыс. рублей, в Уфу — от 7,8 тыс. рублей.
Как отмечает Преображенский, существенного падения цен ожидать не приходится, но есть возможность заняться увлекательнейшим поиском «горящих туров». «Долго, не всегда удачно, но сколько радости, когда удача улыбнётся и вам выпадет хорошая цена!», — подытожил эксперт.
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