Кабмин направит около 600 млн рублей учреждениям рыбохозяйственного комплекса

Другая часть средств, около 130 млн рублей, будет направлена на экспедиционные исследования водных биоресурсов, которые проводит Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. В кабмине указали, что такие исследования «необходимы для оценки запасов биоресурсов, формирования научных прогнозов их вылова и рекомендаций для стабильной работы отрасли».