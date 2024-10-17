Кабмин направит около 600 млн рублей учреждениям рыбохозяйственного комплекса

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно направит порядка 600 млн рублей на поддержку научно-исследовательских и образовательных учреждений рыбохозяйственного комплекса. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Более 461,8 млн рублей пойдет на проведение капитального ремонта учебных корпусов профильных вузов и закупку учебного оборудования. «Финансирование на эти цели поступит в Астраханский государственный технический университет, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, Калининградский государственный технический университет, Камчатский государственный технический университет, Керченский государственный морской технологический университет», — говорится в сообщении.
Другая часть средств, около 130 млн рублей, будет направлена на экспедиционные исследования водных биоресурсов, которые проводит Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. В кабмине указали, что такие исследования «необходимы для оценки запасов биоресурсов, формирования научных прогнозов их вылова и рекомендаций для стабильной работы отрасли».
Эта работа — один из этапов реализации государственных программ «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» и «Развитие образования».