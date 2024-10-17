Импорт товаров из РФ в Индию вырос до $32 млрд в апреле — сентябре

Россия является одним из ведущих торговых партнеров Индии и входит в первую десятку ключевых импортеров в южноазиатскую республику наряду с Китаем, США, ОАЭ, Ираком, Саудовской Аравией, Индонезией, Южной Кореей, Швейцарией и Сингапуром, отметило ведомство.
По данным Минторга, в апреле — сентябре Китай стал крупнейшим источником импорта в Индию с объемом поставок $56,29 млрд. За ним следуют Соединенные Штаты, экспорт которых достиг $40,38 млрд.
Уровень торговли Индии с Россией в закончившемся 31 марта 2023−2024 финансовом году вырос в 1,8 раза и составил $65,7 млрд. Россия стала четвертым крупнейшим торговым партнером Индии после США, Китая и ОАЭ. Москва и Нью-Дели решили увеличить двусторонний товарооборот до $100 млрд к 2030 году.