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Импорт товаров из РФ в Индию вырос до $32 млрд в апреле — сентябре

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 октября. /ТАСС/. Импорт Индии товаров из России увеличился до $32,18 млрд в апреле — сентябре (первом полугодии) текущего 2024−2025 финансового года по сравнению с $30,43 млрд в этот же период в 2023 году. Об этом в пресс-релизе сообщило Министерство торговли и экономического развития Индии.

Источник: Getty Images/Unsplash

Россия является одним из ведущих торговых партнеров Индии и входит в первую десятку ключевых импортеров в южноазиатскую республику наряду с Китаем, США, ОАЭ, Ираком, Саудовской Аравией, Индонезией, Южной Кореей, Швейцарией и Сингапуром, отметило ведомство.

По данным Минторга, в апреле — сентябре Китай стал крупнейшим источником импорта в Индию с объемом поставок $56,29 млрд. За ним следуют Соединенные Штаты, экспорт которых достиг $40,38 млрд.

Уровень торговли Индии с Россией в закончившемся 31 марта 2023−2024 финансовом году вырос в 1,8 раза и составил $65,7 млрд. Россия стала четвертым крупнейшим торговым партнером Индии после США, Китая и ОАЭ. Москва и Нью-Дели решили увеличить двусторонний товарооборот до $100 млрд к 2030 году.