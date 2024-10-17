Импорт товаров из РФ в Индию вырос до $32 млрд в апреле — сентябре

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 октября. /ТАСС/. Импорт Индии товаров из России увеличился до $32,18 млрд в апреле — сентябре (первом полугодии) текущего 2024−2025 финансового года по сравнению с $30,43 млрд в этот же период в 2023 году. Об этом в пресс-релизе сообщило Министерство торговли и экономического развития Индии.