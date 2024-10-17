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ФАО: поставки зерна из РФ покрыли до 20% годовой потребности стран Африки

Россия ежегодно финансирует деятельность Всемирной продовольственной программы ООН на сумму порядка $60−70 млн, отметил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Олег Кобяков.

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Безвозмездные поставки зерна из России покрыли до 20% годовой потребности отдельных стран Африки, но необходимость в продолжении такой помощи остается. Об этом заявил ТАСС директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.

«Это была достаточно своевременная и эффективная поставка. По нашим оценкам, она покрыла от 6% до 20% годовой потребности этих стран в пшенице. Но будем реалистами, прошел почти год, эту пшеницу уже съели. А количество зон голода в мире, к сожалению, остается на прежнем уровне. Поэтому необходимость в безвозмездной продовольственной помощи многим странам, по линии международных организаций или по двусторонним каналам, остается», — отметил он.

Кобяков обратил внимание, что Москва тесно сотрудничает со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, которая занимается чрезвычайной продовольственной помощью. «Россия ежегодно финансирует деятельность ВПП на сумму порядка $60−70 млн. На эти деньги закупается продовольствие, в том числе и в России, которое потом поступает в “горячие” точки голода», — подчеркнул он.

Россия ранее осуществила бесплатные поставки зерна в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) и Эритрею, общий объем гуманитарной помощи составил 200 тыс. тонн зерна.