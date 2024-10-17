ФАО: поставки зерна из РФ покрыли до 20% годовой потребности стран Африки

«Это была достаточно своевременная и эффективная поставка. По нашим оценкам, она покрыла от 6% до 20% годовой потребности этих стран в пшенице. Но будем реалистами, прошел почти год, эту пшеницу уже съели. А количество зон голода в мире, к сожалению, остается на прежнем уровне. Поэтому необходимость в безвозмездной продовольственной помощи многим странам, по линии международных организаций или по двусторонним каналам, остается», — отметил он.