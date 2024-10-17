Дисконт для сделок по продаже иностранцами активов в РФ увеличился до 60%

Ранее собеседники РБК сообщали, что такое решение было принято подкомиссией правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Так, по их словам, 25% от стоимости сделки должны быть выплачены в бюджет в течение первого месяца с даты ее заключения, 5% — в течение года и еще 5% — в течение двух лет.