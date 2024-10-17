Депутат рассказал о новом пособии для россиян с 2025 года

Никита Чаплин рассказал: «С 2025 года граждане в возрасте 80 лет и старше, а также инвалиды первой группы будут автоматически получать по 1200 рублей каждый месяц. Выплата будет ежегодно индексироваться, подобно пенсиям, учитывая северные коэффициенты. До 2025 года граждане, не работающие и ухаживающие за пожилыми людьми старше 80 лет или инвалидами первой группы, могли подавать заявление для получения ежемесячной компенсации в размере 1200 рублей».
Парламентарий уточнил, что необходимость подавать заявления и предоставлять подтверждающие документы исчезнет с 2025 года. Выплаты начнут назначать автоматически. Подтверждать факт ухода за пожилым родственником, если ему уже исполнилось 80 лет также отпадет.
«Тем не менее, прежние правила компенсаций остаются: родителям выплачивают 10 тысяч рублей за уход за ребенком-инвалидом, 1200 рублей выплачиваются другим неработающим лицам за аналогичный уход, и родители получают 10 тысяч рублей за уход за инвалидом с детства первой группы. Эти изменения направлены на упрощение и автоматизацию процессов выплат, улучшая положение пожилых и инвалидов, а также их опекунов», — подвел итоги Никита Чаплин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».