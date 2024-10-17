Депутат рассказал о новом пособии для россиян с 2025 года

Никита Чаплин рассказал: «С 2025 года граждане в возрасте 80 лет и старше, а также инвалиды первой группы будут автоматически получать по 1200 рублей каждый месяц. Выплата будет ежегодно индексироваться, подобно пенсиям, учитывая северные коэффициенты. До 2025 года граждане, не работающие и ухаживающие за пожилыми людьми старше 80 лет или инвалидами первой группы, могли подавать заявление для получения ежемесячной компенсации в размере 1200 рублей».