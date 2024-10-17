ЦБ склоняется к использованию одного платежного QR-кода

«Безусловно, мы продолжаем общаться с банковским сообществом, но мы уже склоняемся к одному решению, который предусматривает один QR, готовим проект закона. В ближайшее время отправим его в том числе на межведомственное согласование. Мы обсудили возможности развилки, варианты с множеством QR-кодов, с двумя QR. На наш взгляд, один QR — это абсолютно правильное решение», — сказала Набиуллина.