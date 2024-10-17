ЦБ может ввести для банков штрафы за неготовность к использованию цифрового рубля

«И, конечно, первый этап массового внедрения с 1 июля предусматривает, что все системно значимые кредитные организации смогут оказывать клиентам услуги, связанные с цифровым рублем. Для клиентов это будет добровольно, но банки должны предоставить такую возможность. И конечно, мы предусматриваем, что те [банки], кто не будет готов, должны платить штраф, но для этого должно быть принято законодательство — оно внесено, мы надеемся, что оно будет принято», — сказала глава ЦБ.